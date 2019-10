Druk en onveilig (sluip)verkeer ergert bewoners Beekstraat: “Ze rijden de broek van uw gat” Stadsbestuur plant buurtvergadering om problematiek te bespreken Kristof De Cnodder

16 oktober 2019

20u27 0

Bewoners van de Beekstraat in Koningshooikt klagen over druk en onveilig (sluip)verkeer door hun straat. Directe aanleiding is een bijna-ongeval dat zich dinsdagavond voordeed. Het Lierse stadsbestuur plant dit najaar een buurtvergadering waarin samen kan worden gezocht naar mogelijke oplossingen.

Karina Geerts en Rita Verwimp – twee overburen uit de Beekstraat – pakten dinsdagavond de schrik van hun leven. Terwijl de twee dames een babbeltje stonden te slaan op de oprit van Rita raasde er plots een auto voorbij in de richting van het Hooiktse dorpscentrum. “De snelle automobilist had niet gezien dat er vanuit de andere richting een andere wagen kwam, die net rond een geparkeerd voertuig reed”, vertellen de twee buurvrouwen. “De chauffeur met de zware voet week op zijn beurt uit en wij konden maar ternauwernood weg springen. We hebben veel geluk dat we dit kunnen navertellen.”

Volgens Karina en Rita doen er zich wel eens vaker onveilige situaties voor in de Beekstraat. “De straat is smal en toch wordt er bij momenten snel gereden”, vertelt Karina. “En dat terwijl hier regelmatig jonge fietsers passeren die op weg zijn naar voetbalclub KVK Hooikt.” “Ze rijden hier bij wijze van spreken de ‘broek van uw gat’. Ik zou in deze straat niet graag met kleine kindjes zitten”, vult Rita aan. “Bovendien wordt het hier alsmaar drukker. Naar mijn gevoel gebruiken heel wat mensen die geen zin hebben om voor het rode licht aan café De Seats te staan de Beekstraat als sluipweg.”

Nadat Karina Geerts het verhaal van haar bijna-ongeval postte op Facebook kwamen er tal van reacties van inwoners van Koningshooikt. Daaruit blijkt dat er echt wel een gevoel van onveiligheid is. Ook het Lierse schepencollege kreeg lucht van het ongenoegen en men beloofde inmiddels om later dit jaar een bewonersvergadering te beleggen om de problematiek te bespreken.

“Een paar jaar geleden was er al een soortgelijke vergadering. Toen was een groot deel van de mensen uit de Beekstraat te vinden voor een ‘knip’ in hun straat, zodat doorgaand verkeer onmogelijk zou worden”, herinnert schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) zich. “Alleen was er geen consensus over de plaats waar die knip zou moeten komen. In plaats van paaltjes te zetten, legden we toen enkele verkeersdrempels aan, maar blijkbaar hebben die niet helemaal het gewenste effect. We willen nu opnieuw in gesprek gaan met de omwonenden om na te gaan wat zij zelf voorstellen.”

Wat Rita Verwimp betreft zouden verkeersborden met ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’ nog de beste oplossing zijn. “Zo blijven de voetbalterreinen toch langs beide richtingen bereikbaar en kunnen de mensen uit de straat langs de twee kanten weg. Maar natuurlijk moet de politie dan wel regelmatig controleren op doorgaand verkeer”, besluit Rita.