Drugsdealer riskeert drie jaar cel: “Ik moest die drugs bijhouden van schuldeisers” Tim Van Der Zeypen

27 april 2020

14u00 0 Lier Vier mannen moesten zich vandaag komen verantwoorden voor het verhandelen van drugs. Hoofdbeklaagde Eliot S. uit Lier riskeert drie jaar cel. Hij ontkende de feiten niet, maar voegde op de zitting wel toe dat hij die uitvoerde onder druk van zijn schuldeisers. De drie anderen riskeren celstraffen tussen de zes maanden met probatie-uitstel tot één jaar effectief.

Begin februari 2020 liep een van de beklaagden tegen de lamp. Hij werd toen gecontroleerd en was in het bezit van cannabis dat verpakt bleek te zijn in kleinere verpakkingen. De man werd opgepakt en verhoord. Hij wees door naar een andere betrokkene in het dossier, die op zijn beurt Eliot S. aanduidde als bovendealer.

“Deze persoon is geen onbekende voor het gerecht”, klonk het bij openbaar aanklager Karel Berteloot vanochtend op zitting. “Hij werd in het verleden al meermaals veroordeeld.” Er volgde een huiszoeking bij de Lierenaar en hier werden opnieuw heel wat drugs gevonden.

Schuldeisers

“Maar ik moest die bijhouden van mijn schuldeisers”, verklaarde hij aan de speurders. “Op die manier kon ik mijn schulden afbetalen. Ik moest ze stockeren toe iemand ze kwam halen. Inmiddels is de schuld bijna afbetaald.” Tot slot werd ook duidelijk dat S. de drugs liet leveren uit Nederland door een vierde beklaagde.

Deze liet verstek gaan. Het parket eiste tegen S. een celstraf van drie jaar effectief. “Je kan hier de vraag stellen hoe vaak een ezel zich stoot aan dezelfde steen”, voegde de openbaar aanklager tot slot toe. Tegen de anderen vorderde hij celstraffen met uitstel tot één jaar effectief.

Mildheid

Het verhandelen van de drugs werd door S.’ raadsman niet betwist, maar de advocaat benadrukte wel nog een keer dat hij onder druk werd gezet. Hij vroeg enige mildheid van de rechtbank en een straf met uitstel. “Anders zou deze ene misstap alles teniet doen wat hij de laatste maanden heeft bereikt”, klonk het nog.

Ook de andere advocaten ontkenden de feiten niet. Zij vroegen straffen met uitstel. Rechter Suzy Vanhoonacker nam de zaak in beraad. Op 11 mei velt ze een vonnis.