Dronken veertiger valt verpleegkundige en ambulancier aan tijdens interventie Tim Van der Zeypen

06 januari 2020

12u00 2 Lier Een verpleegkundige en ambulancier van het Heilig Hartziekenhuis in Lier zijn afgelopen donderdag aangevallen door een dronken veertiger. De twee hulpverleners kregen rake klappen en zijn enkele dagen werkonbekwaam. “De verdachte werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket”, klinkt het bij de politie.

Kort voor 15.30 uur werd de ziekenwagen van het Heilig Hartziekenhuis opgeroepen naar de Antwerpsesteenweg. Ter hoogte van Dancing La Rocca moesten zij een man gaan helpen. “Alleen weigerde die alle medewerking”, legt politiewoordvoerder Magalie Derboven uit. “Hij viel het verplegend personeel aan en verwondde hen.”

Naar verluidt kreeg de verpleegkundige een een stamp in de maag en moest de ambulancier meerdere klappen incasseren. Beiden moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht voor verzorging. “Ze zijn enkele dagen werkonbekwaam”, gaat Derboven verder.

Zwaar dronken

De man waarvoor de hulpdiensten werden opgeroepen, bleek zwaar dronken te zijn. Het ging om een veertigjarige man uit Charleroi. Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd in beslag genomen voor vijftien dagen. “In de wagen werd er verder ook nog een bus pepperspray alsook een boksbeugel aangetroffen”, zegt Derboven nog.

De wagen bleek helemaal ook niet in orde te zijn. Zo was het voertuig niet verzekerd, niet ingeschreven en was hij niet gekeurd. Na zijn arrestatie werd de man verhoord door de politie en ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Het onderzoek wordt intussen verder gezet.