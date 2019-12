Drie Lierse centrumstraten gaan vanaf maandag voor langere tijd dicht Kristof De Cnodder

30 december 2019

10u48 0 Lier In het centrum van Lier worden vanaf volgende week drie straten voor langere tijd afgesloten voor (doorgaand) autoverkeer, dit om uiteenlopende redenen. Een overzicht.

Kapucijnenvest

In de Kapucijnenvest zal een door de stad aangestelde aannemer maandag beginnen met de herstelling van het gedeeltelijk verzakte wegdek tussen de ondergrondse parkeergarage en de Begijnhofstraat. De Kapucijnenvest werd in de periode 2010-2011 heraangelegd, maar al snel traden er problemen op. Om komaf te maken met verdere verzakkingen, zullen de kasseien nu worden vastgelegd in cement. De werken op zich zullen tot eind januari duren, maar nadien mag er nog twee weken geen verkeer over de kasseien rijden. In die periode kan het cement verder uitharden. Doorgaand verkeer zal tussen 6 januari en 14 februari worden omgeleid via de Kanunnik Davidlaan. De rijrichting van de Kanunnik Davidlaan wordt tijdelijk omgedraaid. Wie de ondergrondse parkeergarage wil verlaten, wordt in de richting van de Mechelsestraat gestuurd.

Kartuizersvest

Ook de Kartuizervest wordt vanaf 6 januari afgesloten, dit ter hoogte van de huisnummers 86, 88 en 90 (waar vroeger huis Van Dijck was). Daar wordt een nieuw appartementsgebouw geplaatst en de aannemer heeft een deel van het openbaar domein nodig als werfzone. Doorgaand verkeer kan via de Kantstraat, het Renaat Veremansplein en de Parelstraat opnieuw in de Kartuizersvest geraken. De rijrichting in de Parelstraat en de Kantstraat wordt tijdelijk omgedraaid. Tot en met 6 mei dient het verkeer een blokje om te rijden.

Vismarkt

Ten slotte gaat ook de Vismarkt vanaf 6 januari dicht, en dit tot en met 28 februari. Dan wordt immers gestart met de afbraak van de voormalige viswinkel Schöller. De buitenkant van de winkel wordt nadien quasi exact nagebouwd, maar binnenin wordt het gebouw ingericht als appartementencomplex. Ook hier is de aannemer genoodzaakt om de straat in te nemen als werfzone. Tot eind februari is er een omleiding voorzien via de Sint-Gummarusstraat, de De Heyderstraat, de Predikherenlaan, de Blokstraat, de Huibrechtstraat en de Vredebergstraat. In die laatste straat wordt de rijrichting tijdelijk omgedraaid tussen de Abtsherbergstraat en de Vismarkt.