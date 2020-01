Drie handelszaken verdwijnen uit Liers centrum Kristof De Cnodder

17 januari 2020

12u12 11 Lier In het Lierse kernwinkelgebied vallen drie (nakende) sluitingen te noteren. Apple verkooppunt Switch en textielwinkel Figli (allebei in de Antwerpsestraat) staan op het punt hun deuren definitief dicht te doen, terwijl foodbar Momo’s in de Kartuizersvest er onlangs al mee stopte.

Momo’s

Momo’s werd ongeveer anderhalf jaar geleden uit de grond gestampt. De uitbaters zetten de zaak – waar je broodjes kon bestellen, kon lunchen of ontbijten of gewoon kon binnen stappen voor een koffie - om persoonlijke redenen stop. De zaak staat intussen over te nemen.

Switch

Op 25 januari valt het doek eveneens over de Lierse vestiging van de Switch winkelketen. Bij Switch verkoopt men allerhande producten van elektronicagigant Apple. Eind vorig jaar kondigde de overkoepelende directie van Switch al aan dat men zes à zeven van de 28 Belgische filialen zou gaan sluiten om bedrijfseconomische redenen. De winkel in de Antwerpsestraat in Lier is er daar dus één van. Lierse klanten kunnen in onze provincie voortaan terecht in Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Wijnegem, Olen of Aartselaar. De werknemers van Switch Lier zouden in een naburig filiaal aan de slag kunnen.

Figli

En binnen afzienbare tijd zal ook textielwinkel Figli definitief uit het Lierse straatbeeld verdwijnen. Figli is een winkel met een lange traditie. Begin 2017 ging Figli in zijn oude vorm failliet, maar al snel kon het bedrijf een doorstart nemen. Er werd verhuisd van een pand op de hoek van de Antwerpsestraat en de Kolveniersvest naar een ander gebouw, tegenover de Thomas More Hogeschool. Ook op die locatie loopt het verhaal nu op zijn einde. Sinds enkele dagen hangt er in de vitrine een affiche die een totale uitverkoop aankondigt wegens stopzetting van de winkel. De zaakvoerder konden we vooralsnog niet bereiken voor een extra woordje uitleg.