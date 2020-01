Drie gewonden bij ongeval met vijf auto's TVDZM

02 januari 2020

16u46 0 Lier Bij een verkeersongeval op de Aarschotsesteenweg (N10) in Lier zijn vanmiddag drie personen gewond geraakt. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval waren in totaal vijf auto’s betrokken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.30 uur. Twee voertuigen botsten er frontaal tegen elkaar. Een derde voertuig kon een aanrijding met de twee andere wagens niet meer vermijden en reed in op het ongeval. Door het wegslingeren van de auto’s, liepen ook nog eens twee geparkeerde voertuigen schade op. De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. De brandweer moest een van de inzittenden evacueren uit het voertuig. “Omwille van medische redenen”, klinkt het. Drie personen raakten gewond. “Het gaat om drie vrouw van 78, 25 en 58 jaar oud”, vertelt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Ze verkeren niet in levensgevaar.” De wagens moesten worden getakeld. Hierdoor was de Aarschotsesteenweg een klein uur volledig afgesloten voor het verkeer. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht door de politie van Lier. Vermoedelijk week de 78-jarige autobestuurster kort voor het ongeval van haar baanvak af.