Drastische bomenkap Maasfortbos zorgt voor beroering: “Maar vellen van oude bomen was nodig” Kristof De Cnodder

31 december 2019

16u38 1 Lier Op Facebook is enige beroering ontstaan omtrent de kap van een groot aantal bomen in het Maasfortbos, gelegen tussen de Maasfortbaan, de Maasfortbeek en de Grote Nete in Lier. Volgens de stad Lier was deze ingreep nodig omdat heel wat bomen in het bos oud en/of ziek waren.

In de loop van december werden in het openbare Maasfortbos tientallen bomen gerooid in opdracht van de stad Lier en het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos. Verschillende Lierse groenliefhebbers stelden zich via Facebook vragen omtrent die nogal drastische kaalkap.

De stad Lier laat via haar website weten dat het vellen van de bomen in kwestie noodzakelijk was. “Het bos bestond voornamelijk uit populieren en wilgen. Dit zijn bomen die snel groeien, maar slechts een beperkte levensduur hebben”, geeft de stad mee. “Veel bomen waren intussen zestig jaar oud en niet vitaal genoeg meer. Ze konden bij harde wind gevaar opleveren en dienden daarom op korte termijn gekapt te worden. De jonge bomen zijn in de mate van het mogelijke gespaard gebleven. Na de kapwerkzaamheden worden er geen nieuwe bomen geplant. In de loop der jaren zal er op een natuurlijke wijze een nieuw bos ontstaan.”

Vanaf januari zullen de gekapte bomen trouwens uit het bos worden verwijderd. Tussen 13 en 31 januari wordt de Maasfortbaan om die reden tijdelijk afgesloten ter hoogte van het huis met nummer 205. De straat zal dan in twee richtingen worden opengesteld, maar loopt dood ter hoogte van de werken. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds blijven passeren.

