Dorpsraad en verenigingen maken plannen voor 200 jaar Koningshooikt Feestweekend gepland van 22 tot 25 april 2021 Kristof De Cnodder

29 november 2019

09u39 0

Inwoners van Koningshooikt mogen alvast 22, 23, 24 en 25 april 2021 aankruisen in hun agenda. In die periode zal immers de tweehonderdste verjaardag van het dorp worden gevierd.

2021 moet een groot feestjaar worden voor Koningshooikt. ‘Jut’ bestaat dan exact tweehonderd jaar en dat wil de plaatselijke dorpsraad niet zomaar laten voorbij gaan. Deze week zat de vzw een eerste keer met de Hooiktse verenigingen aan tafel om te brainstormen over een feestprogramma.

Tijdens die vergadering werd alvast overeen gekomen dat het zwaartepunt van de festiviteiten zal komen te liggen in de periode van donderdag 22 tot en met zondag 25 april. Vast staat dat er dan een spiegeltent zal worden opgesteld aan De Laag. Ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en kerstmarkt zullen in een speciaal kleedje worden gestoken.

“Aan de verenigingen werd gevraagd welke activiteiten zij graag aan het jubileumjaar zouden koppelen”, laat voorzitter Dirk Frans van de dorpsraad weten. “We gaan er van uit dat we zullen kunnen uitpakken met een gevarieerd aanbod, zodat we de volledige dorpsgemeenschap bij het gebeuren kunnen betrekken.” Op basis van de voorstellen van de verenigingen, die uiterlijk eind januari worden verwacht, zal de dorpsraad later een concreet programma op papier zetten.