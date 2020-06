Dochter krijgt oneerbare voorstellen van vader Tim Van Der Zeypen

24 juni 2020

14u35 0 Lier Het openbaar ministerie heeft een celstraf van achttien maanden gevorderd tegen een man uit Lier. De Lierenaar stond terecht voor zeer ernstige feiten van belaging. In 2017 deed hij enkele oneerbaar voorstellen aan zijn dochter. Oorspronkelijk ontkende hij de feiten maar op zitting werden ze toegegeven.

Het was de dochter die in augustus 2017 naar de politie was gestapt om klacht in te dienen. Zij vertelde de politie dat ze verschillende oneerbare voorstellen had gekregen van haar vader. Die laatste was eerder al veroordeeld voor verkrachting en kreeg toen al een celstraf van vier jaar. “Meneer stuurde zijn dochter onder meer berichten waarin hij vroeg of hij haar mocht likken en zij hem wou afzuigen omdat hij geil stond”, klonk het bij procureur Nele Poelmans.

De man werd verhoord en ontkende oorspronkelijk met klem. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij aan de politie dat het net omgekeerd was en hij haar moest afwijzen. De man vertelde ook nog dat hij niet in het bezit was van zijn gsm op het moment van de feiten. Die lag naar eigen zeggen bij een kennis. “Het bleek om een verzonnen alibi te gaan waarop hij die kennis ook begon te stalken met telefoons en sms’en”, besloot Poelmans.

Op zitting ontkende hij de feiten niet langer. Zelf opdagen voor zijn proces deed hij niet. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocate. “Mijn cliënt is vrachtwagenchauffeur en zit in het buitenland”, verduidelijkte de advocate van de Lierenaar. Zij gaf de rechter mee dat hij inmiddels zijn leven opnieuw aan het opbouwen is. “Bovendien heeft hij geen contact meer met zijn dochter”, besloot de strafpleiter.

Een vonnis in de zaak volgt op 29 juni.