diVerso wil Italiaanse haute cuisine naar Lier brengen Kristof De Cnodder

18 juni 2019

Op de Grote Markt in Lier opent morgen het gloednieuwe restaurant diVerso. Zaakvoerder Franco Mandaglio (52) wil er zijn klanten de verfijnde Italiaanse keuken bieden. “Ons eten en de inrichting van onze zaak moeten de mensen in gedachten naar Italië brengen.”

Franco Mandaglio werd geboren in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië en groeide op in België. In ons land heeft de man meer dan dertig jaar ervaring in de horeca. In Boechout runt Mandaglio al geruime tijd brasserie La Vita è Bella. Daar krijg je simpele, maar lekkere Italiaanse kost voorgeschoteld. Met diVerso krijgt La Vita è Bella nu een wat chiquer broertje. Op het menu staan bijvoorbeeld geen pizza’s, maar wel het ‘fijnere’ Italiaanse werk.

“Marktonderzoek leerde ons dat er in de buurt vraag was naar Italiaanse haute cuisine”, vertelt Franco Mandaglio. “Daar spelen we dus nu op in. Ik heb een uitstekend team samengesteld dat topgerechten op de borden zal kunnen toveren. Daarbij serveren we een ruim gamma aan Italiaanse dranken. Wijnen, water, koffie, aperitieven en digestieven: quasi alles komt uit Italië.”

diVerso neemt zijn intrek in het pand waar vroeger restaurant Gaston was gevestigd. “Het interieur van de zaak hebben we vanzelfsprekend aangepast naar onze smaak. Zwart en wit zijn de hoofdkleuren, met enkele rode tinten”, verklapt Franco Mandaglio. “Op de muren brachten we foto’s aan van Italiaanse filmsterren als Sophia Loren en Marcello Mastroianni. Ons eten en interieur moeten de mensen in gedachten naar Italië voeren.”

