Dit waren de eerste Oktobervesten: “Volcontinu polonaises”





Wannes Vansina

06 oktober 2019

15u34 0

“Nog nooit zo’n sfeervol feest gezien!” Medeorganisator Toon Janssen was zondag in de wolken na de eerste editie van de Oktobervesten de avond tevoren. Zo’n 400 bezoekers gingen uit de bol ‘op zijn Duits’. “Er waren volcontinu polonaises en er werd op de tafels gedanst. Het was echt van begin tot einde feest. Incidenten bleven uit, ook de politie was tevreden.” Het was meteen ook het begin van een traditie. De organisatoren willen de Oktobervesten, geïnspireerd door de Oktoberfesten van onze oosterburen, voortaan jaarlijks organiseren.