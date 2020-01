Directeur Heilig Hartziekenhuis gaat na anderhalf jaar op zoek naar andere uitdaging Kristof De Cnodder

17 januari 2020

16u19 4 Lier Algemeen directeur Jonathan Dherde neemt afscheid van het Lierse Heilig Hartziekenhuis. Dherde heeft besloten om zijn carrière een andere wending te geven en deelde die boodschap donderdagavond ook officieel mee aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

De Raad van Bestuur laat weten dat men Dherdes keuze respecteert en dat men hem succes wenst in zijn verdere loopbaan. Dherde was slechts anderhalf jaar aan de slag in Lier, nadat hij eerder al financieel directeur was in het Limburgse ziekenhuis Maas en Kempen.

“Jonathan heeft de verdienste dat hij bij ons op financieel vlak enkele zaken op orde heeft gesteld en dat hij het ziekenhuis op vlak van informatisering belangrijke stappen vooruit liet zetten”, zegt Peter Degadt, de voorzitter van de Raad van Bestuur. “Maar wees gerust: ook na Jonathans vertrek zal onze werking blijven draaien. In de loop van volgende week willen we alvast een tijdelijke vervanger aanstellen. Tegelijk wordt er een vacature uitgeschreven voor een definitieve opvolger.”