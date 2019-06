Directeur Atheneum krijgt afscheid in stijl Kristof De Cnodder

26 juni 2019

15u00 3 Lier Campus Louis Zimmer van het Lierse Atheneum zwaaide vandaag directeur Christophe Van Wambeke uit. De 40-jarige Van Wambeke - die vanaf september een directiefunctie opneemt binnen de overkoepelende scholengroep Fluxus - kreeg een afscheid in stijl. Er werd zelfs een speelplaats naar hem vernoemd.

Zeventien jaar geleden begon Christophe Van Wambeke als leraar in wat toen nog het KTA heette. Zes jaar later werd hij directeur en nu zwaait hij dus af. Vanochtend werd de Lierenaar thuis opgehaald door een handvol leerlingen, waarna driehonderd andere scholieren een erehaag vormden op de Lierse Vesten. Tegen de middag werd de speelplaats van de Campus Louis Zimmer zelfs omgedoopt tot Christophe Van Wambekeplein.

“Leerkrachten en leerlingen bezorgden me een prachtige verrassing”, vertelt de afscheidnemende directeur. “Ik moet zeggen dat ik met pijn in het hart vertrek, maar ik was toe aan een nieuwe professionele uitdaging. Hoe dan ook gaan ze met op het Atheneum nog regelmatig terugzien. Ik blijf namelijk actief in de overkoepelende scholengroep, waar ik directeur personeel en communicatie word.”

“Waar ik het meest trots op ben als ik terugkijk op de voorbije jaren? Dat ik gaandeweg een gevoel van eigenwaarde terugbracht naar deze school. Vroeger werd er in Lier soms wat meewarig gedaan over het KTA, maar die perceptie is gelukkig veranderd. Dat straalt af op onze leerlingen, die hier over het algemeen gelukkig rondlopen”, besluit Van Wambeke.