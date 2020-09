Dik jaar na opening houdt horecazaak Tørst op te bestaan: “Door coronamaatregelen konden we ons concept niet meer ten volle uitspelen” Kristof De Cnodder

28 september 2020

19u38 2 Lier Horecazaak Tørst in de Lierse Eikelstraat heeft een dik jaar na de opening de deuren definitief gesloten. “Door de coronatoestand draaiden we minder omzet en konden we ons originele concept niet meer ten volle uitspelen. Op een gegeven moment moet je dan durven zeggen dat het goed is geweest”, zegt uitbaatster Denise Roelants.

In juli 2019 openden Denise Roelants en haar man Björn Corthoudt Tørst. Het bijzondere aan de zaak was dat je er iets kon eten of drinken én ook vinylplaten kon kopen. Verder werd er regelmatig een live muziekoptredens geprogrammeerd. Dat Denise en Björn nu stoppen met Tørst heeft in grote mate te maken met de wereldwijde corona-uitbraak.

“Nadat we een prima start namen, veranderde er in maart heel veel”, vertelt Denise. “Door de coronamaatregelen daalde niet alleen onze omzet, maar konden we ook ons ding niet echt meer doen. We hadden in ons huurpand simpelweg niet de plaats om vast te houden aan het concept dat we voor ogen hadden. Dan moet je op een dag durven zeggen dat het goed is geweest. We hadden nog wel het plan om het voormalige Timmermans-Opsomerhuis te gaan huren van de stad Lier, omdat daar meer ruimte is. Jammer genoeg besliste het stadsbestuur om het gebouw te verhuren aan een avondschool. Daarop beslisten we om de spreekwoordelijke naald even van het vinyl te nemen.”

Stadshaven

Afgelopen zomer had Tørst nog een standje in pop-up terrassenzone Stadshaven, nabij het Stadspark. “Dat draaide best goed. Alleen vielen mijn man en ik in juli zelf ook nog eens twee weken uit met corona”, gaat Denise Roelants verder. “We moesten niet gehospitaliseerd worden, maar het maakte de situatie er natuurlijk niet eenvoudiger op. Nu gaan we eerst wat bekomen van dit avontuur. Al blijft mijn man wel verder gaan met de verkoop van platen, zij het online. En stiekem houden we het meubilair van de zaak gewoon bij. Als de omstandigheden ooit weer wat gunstiger worden, zouden we zeker opnieuw de stap naar de horeca durven zetten.”