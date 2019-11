Dievenbende riskeert tot negen jaar cel: “Dit was geen hobbyclubje. Dit zijn doorgewinterde criminelen.” 182 INBRAKEN IN LUXUEUZE VILLA’S OVER HEEL BELGIË Tim Van der Zeypen

21 november 2019

15u00 0 Lier Elf leden van een professionele dievenbende moesten zich donderdagochtend verantwoorden voor maar liefst 182 inbraken in luxueuze villa’s over heel België. “De buit loopt op tot in de miljoenen euro’s”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom op zitting. De leider van de bende, Bruno T., is nog steeds op de vlucht en liet vandaag verstek gaan. Hij riskeert een celstraf van negen jaar.

De dievenbende kwam in het vizier van de politie nadat er in december 2016 werd ingebroken in de woning van Walter Grootaers in Lier. Er werd een auto gespot die ook werd gebruikt bij andere én gelijkaardige inbraken. Na verder onderzoek, verschillende observaties door de politie en telefonie-onderzoek, werd de hele bende volledig in kaart gebracht en werden in totaal elf verdachten naar voren geschoven.

De elf opereerden vanuit hun uitvalsbasis in Charleroi en trokken vervolgens heel België rond om te kunnen inbreken. In totaal zouden ze verantwoordelijk zijn voor maar liefst 182 feiten. “En dit is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg”, zei procureur Peter Peereboom. “Om in te breken werd ook telkens dezelfde modus operandi gebruikt."

Zo werd er telkens eerst een tuinhuis of garage doorzocht en werd er vervolgens met dat materiaal ingebroken. “Opmerkelijk", aldus Peereboom nog. “telkens werd er een raam op de eerste verdieping stuk geslagen. Op die manier hoopten ze om het inbraakalarm te omzeilen."

Professionele bende

Volgens het parket ging het om professionele bende met een duidelijke structuur. Bruno T. werd vandaag als leider vervolgd. De Italiaan liet zich bijstaan door twee chauffeurs en zeven effectieve uitvoerders. Saïd E.B., een medewerker van een telefoonwinkel in Charleroi, werd dan weer pas als laatste ingeschakeld. Hij moest voor de prepaidkaarten zorgen.

“Normaal moeten er identiteiten worden opgegeven alvorens dergelijke telefoonkaarten kunnen worden aangekochte maar E.B. zorgde voor valse identiteiten", luidde het nog. “Hierdoor werden de namen van de verdachten niet onmiddellijk gelinkt aan de telefoonkaarten die werden gebruikt tijdens de inbraken.”

“Geen mildheid”

De openbaar aanklager zag vandaag maar erg weinig redenen om mild te zijn in zijn vordering. “Sommige verdachten waren volgens hun groot strafblad al van kindsbeen bezig en pleegden al deze feiten op amper tien maanden tijd”, besloot procureur Peereboom.

Negen jaar

Tegen de chauffeurs en de effectieve inbrekers werden donderdagochtend celstraffen van twaalf maanden met uitstel tot vijf jaar effectief gevorderd. Leider Bruno T. riskeert dan weer negen jaar cel. Hij liet verstek gaan. Toen de politie twee jaar geleden ingreep, kon T. via de daken ontsnappen. Tot op vandaag staat hij nog steeds internationaal geseind.

Vandaag kwamen naast het parket en de advocaten van enkele slachtoffers ook nog enkele advocaten van de verdachten aan het woord. Velen van hen ontkennen hun betrokkenheid of minimaliseren hun rol. Volgende week zal de zaak worden verdergezet.