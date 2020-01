Dievenbende, die ook inbrak bij Walter Grootaers, schuldig aan 182 inbraken in luxevilla’s Tim Van der Zeypen

23 januari 2020

09u20 4 Lier De rechters in Mechelen hebben zopas elf leden van een professionele dievenbende schuldig bevonden aan 182 inbraken in luxevilla’s over heel België. Het onderzoek werd in 2016 opgestart na een inbraak bij Walter Grootaers in Lier. De spilfiguur van bende kreeg bij verstek een celstraf van acht jaar en een geldboete van 6.000 euro effectief.

Na de inbraak in de woning van Lierse zanger en schepen in november 2016, spotte de speurders een wagen die ook gebruikt werd bij andere én gelijkaardige woninginbraken in heel België. Er volgden observaties en een telefonie-onderzoek. Zo werd uiteindelijk de volledige elfkoppige bende in beeld gebracht en ook opgepakt.

De bende opereerde vanuit hun uitvalsbasis in Charleroi en trokken volgens het gerecht heel België rond. In totaal konden ze worden gelinkt aan 182 feiten. “En dit is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom destijds op zitting.

Om in te breken werd ook telkens dezelfde modus operandi gebruikt. Zo werd er telkens eerst een tuinhuis of garage doorzocht en werd er vervolgens met dat materiaal ingebroken. Dat gebeurde meestal via de eerste verdieping. “Op die manier hoopten ze om het inbraakalarm te omzeilen”, klonk het nog.

Prepaidkaarten

De bende bestond naast leider Bruno T. ook nog uit twee chauffeurs, zeven uitvoerders en een medewerker van een telefoonwinkel uit Charleroi. Saïd E.B moest voor de prepaidkaarten zorgen zodat de daders ongestoord konden communiceren tijdens de inbraken en zo ook langer onder de radar van de speurders konden blijven.

De man werd zopas veroordeeld tot een celstraf van een jaar met een gedeeltelijk uitstel. Spilfiguur Bruno T. kreeg dan weer een celstraf opgelegd van acht jaar effectief. Hij werd vandaag bij verstek veroordeeld. Tijdens de inval van de politie in 2017 sloeg hij via de daken op de vlucht. Momenteel is hij nog steeds op de vlucht.

Ook voor verschillende andere bendeleden was de rechtbank streng. Sommigen van hen waren volgens de openbaar aanklager al sinds kindsbeen bezig met het plegen van inbraken of andere criminele feiten. De effectieve uitvoerders en chauffeurs werden veroordeeld tot celstraffen van twaalf maanden met uitstel tot zes jaar effectief. De bende kreeg in totaal ook nog meer dan 50.000 euro aan boetes achter hun naam.

Schadevergoedingen

Bij de inbraken zouden de daders mogelijks voor miljoenen euro’s buit hebben gemaakt. Verschillende slachtoffers, waaronder ook Walter Grootaers, stelden zich burgerlijke partij. De slachtoffers vroegen schadevergoedingen en kregen die ook toegekend.

De rechtbank oordeelde tot slot om tegen drie verdachten, waaronder spilfiguur Bruno T., een onmiddellijke aanhouding te bevelen. “Uit gevaar voor onttrekking aan de straf, vluchtgevaar en recidivegevaar”, motiveerde voorzitster Jessica Bourlet haar beslissing.

Of de inbrekers in beroep gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.