Dieven breken in bij garage en gaan ervandoor met airbags uit negentien BMW’s Tim Van der Zeypen

11 februari 2020

15u05 0 Lier Op de terreinen van BMW-garage Patrick Smets in Koningshooikt (Lier) zijn dieven er in de loop van zondag op maandag vandoor gegaan met airbags uit negentien wagens. De politie is samen met het gerecht een onderzoek opgestart.

De inbraak werd in de loop van maandag opgemerkt. De wagens stonden geparkeerd op een afgesloten terrein van de garage aan de overkant van de toonzaal. “Van negentien BMW’s werden de ramen ingeslagen”, bevestigt woordvoerder Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “De daders waren uit op de airbags van de voertuigen.”

Het ging volgens de BMW-garage zelf niet om voertuigen van klanten. “We gaan de schade aan deze voertuigen nu zo snel mogelijk proberen te herstellen en de airbags vervangen”, reageert commercieel verantwoordelijke Steven Van Leur op de inbraak. “Hiervoor hebben we voldoende specialisten in huis.”

Honderden euro's

Rondtrekkende dievenbendes hebben het wel vaker gemunt op airbags. Niet alleen op die van BMW, maar ook van ander andere luxevoertuigen zoals Audi’s en Volkswagen. Niet enkel omdat deze op de zwarte markt al snel enkele honderden euro’s kunnen opleveren, maar ook omdat deze door de dievenbende makkelijker te verkopen zijn en door de politie moeilijker te traceren zijn.

“Er is inmiddels wel een onderzoek geopend”, besluit parketwoordvoerder Aerts. In de loop van maandag kwam de politie van Lier al ter plaatse voor de nodige vaststellingen en het sporenonderzoek. Het verdere onderzoek gebeurd nu door de recherche van de lokale politiezone Berlaar-Nijlen.

Bewaking

Voor de BMW garage is het niet de eerste keer dat ze inbrekers over de vloer kregen. “In het verleden is het nog al eens gebeurd”, besluit Van Leur. “Toen was het wel niet een vergelijkbare orde.” Sindsdien werd er geïnvesteerd in een extra bewaking. Iets wat de directie na de inbraak van afgelopen zondag opnieuw zal bekijken.