Dieven aan de haal met auto Tim Van Der Zeypen

10 augustus 2020

17u25 1

Dieven hebben aan de Antwerpsesteenweg ingebroken in een autogarage. De dieven ging ervandoor met een auto. Volgens de vaststellingen van de politie geraakten de daders binnen in de garage door eerst een omheining te forceren. Op de terreinen van de garage werden de nummerplaten verwisseld en reden de gangster vervolgens weg met de wagen. De politie van Lier is een onderzoek opgestart. De daders zijn voorlopig nog steeds spoorloos.