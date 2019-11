Diestenaar (41) vraagt mildheid na winkeldiefstal van blikken bier TVDZM

19 november 2019

Een 41-jarige man uit Diest heeft enige mildheid van de rechter gevraagd. De veertiger had verzet aangetekend tegen een vonnis dat hem naar de cel had gestuurd voor een winkeldiefstal uit 2017. Op dat moment woonde hij nog in Lier. Volgens het parket ging hij ervandoor met elf blikken bier van een halve liter en enkele etenswaren. “Alleen kan ik er me weinig van herinneren. Ik was dronken op het moment van diefstal”, zei de veertiger. De man werd in 2019 veroordeeld bij verstek. “Mijn cliënt was intussen verhuisd en heeft de dagvaarding niet gekregen. Pas na het horen van zijn vonnis, tekenden we verzet aan.” Het parket bleef bij zijn vordering. De rechter beslist binnen een maand.