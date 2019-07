Diagnosecentrum DLO viert vijftigste verjaardag Kristof De Cnodder

08 juli 2019

16u10 0

Diagnosecentrum DLO vierde onlangs zijn vijftigste verjaardag. DLO staat voor Dokters Lier en Omstreken. Dagelijks onderzoekt een team van medische specialisten tot 250 patiënten in dit diagnosecentrum op de Leuvensevest.

DLO werd in 1969 opgericht door enkele lokale huisartsen. Die huisartsen wilden hun patiënten indien nodig vlotter kunnen doorsturen naar gespecialiseerde dokters en stampten daarom een eigen diagnosecentrum uit de grond. “Vandaag de dag zijn er ongeveer honderd huisartsen en zestig specialisten uit de ruime regio aan DLO verbonden”, zegt directrice Kathleen Cornelis. Haar vader Erik stond trouwens mee aan de wieg van DLO. “De specialisten in kwestie zijn doorgaans ook nog verbonden aan een of ander ziekenhuis, maar maken een paar uur per week de tijd om bij ons mensen te ontvangen.”

Gemiddeld passeren er per dag zo’n 250 patiënten bij DLO. Vorig jaar breidde DLO trouwens nog uit. Vlak naast het bestaande diagnosecentrum werd een bijkomend pand aangekocht en ingenomen door DLO.

