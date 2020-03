Diagnosecentrum DLO sluit tijdje de deuren: specialisten kunnen niet worden gemist in ziekenhuis Kristof De Cnodder

19 maart 2020

20u24 0 Lier Diagnosecentrum DLO, aan de Leuvensevest in Lier, sluit vanaf vrijdagmiddag tot (minstens) 5 april de deuren. Dit gebeurt in het kader van de coronacrisis. De medische specialisten die aan DLO verbonden zijn, kunnen momenteel niet gemist worden in het ziekenhuis waar ze eveneens werken.

“De ziekenhuizen vragen de specialisten om permanent ter beschikking te blijven”, zegt directeur Kathleen Cornelis van DLO. “Het spreekt voor zich dat het momenteel bijzonder druk is in de ziekenhuizen en men heeft dus veel mankracht nodig. Sommige specialisten worden dezer dagen ook ingezet buiten hun normale vakgebied. In die optiek was het niet langer mogelijk om ons diagnosecentrum open te houden. Enkel het prikcentrum voor bloedafnames blijft ook in de komende weken operationeel.”

Mensen die een afspraak voor een onderzoek hadden bij DLO zullen persoonlijk worden verwittigd. Zij kunnen dan op een later tijdstip worden onderzocht. Dringende onderzoeken kunnen wel nog steeds plaats vinden, maar dan in het ziekenhuis. De patiënten in kwestie zullen zo snel mogelijk door hun specialist zelf worden gecontacteerd.