Deze zomer per week reserveren bij De Speelmicroob Kristof De Cnodder

10 juni 2020

20u18 0 Lier De Lierse speelpleinwerking De Speelmicroob zal deze zomer ook niet ontkomen aan de coronarealiteit. Om organisatorische redenen dienen spelende kinderen hun plaatsje op voorhand en per week vast te leggen.

De Speelmicroob deelt de kinderen komende zomer op in vaste bubbels per week. Dat heeft tot gevolg dat je ook enkel per week kan reserveren, in plaats van per dag. Vooraf reserveren is trouwens verplicht voor alle deelnemers. De kostprijs voor een week bedraagt 25 euro (vijf euro voor wie een zogenaamd kansentarief heeft). In tegenstelling tot andere jaren is het aantal plaatsen beperkt (en voorbehouden voor Lierse kinderen). Kwetsbare kinderen krijgen voorrang.