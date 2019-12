Dertiger verkocht drugs om aan geld te geraken: “Ik had geen andere mogelijkheid, ik was dakloos” TVDZM

18 december 2019

15u25 0 Lier Een 36-jarige man uit Lier stond terecht voor het verkopen van drugs. De dertiger liep eerder toevallig tegen de lamp.

Tijdens een politiecontrole werden er drugs, een weegschaal en enkele plastic zakjes aangetroffen. In de gsm vond het gerecht ook nog enkele bezwarende berichten waardoor de drugshandel volgens het parket duidelijk was bewezen. Het eiste een celstraf van 18 maanden en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro met een eventueel probatie-uitstel. De verdediging ontkende de drugshandel, maar kaderde de situatie. “Mijn cliënt was dakloos en had geen inkomen. Hij had geld nodig om te overleven en zag maar een mogelijkheid: dealen”, zei de advocaat van de 36-jarige Lierenaar. “Helemaal fout. Dat beseft hij intussen ook.” Er werd om een opvolging door de DOK-kamer (Drugopvolgingskamer, red) gevraagd.

Of de rechter hierop zal ingaan, weten we op 13 januari.