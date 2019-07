Dertig maanden cel voor spilfiguur in drugbende TVDZM

29 juli 2019

16u27 0 Lier Drie jongeren tussen de 22 en 27 jaar oud uit Lier zijn maandagvoormiddag voor de rechtbank in Mechelen veroordeeld voor drugshandel. Tijdens huiszoekingen werd er niet veel drugs gevonden maar wel een aanzienlijke geldsom. De spilfiguur kreeg naast een celstraf van dertig maanden ook nog een geldboete van 12.000 euro. De andere beklaagden kregen een straf met uitstel en een werkstraf.

Volgens de openbaar aanklager startte het onderzoek naar de bende eind januari 2019 nadat de politie toen informatie ontving over drugsdealer ‘Ben’. Die zou zowel cannabis als cocaïne verkopen. Er volgde een telefoontap en op basis van die vaststellingen werden drie verdachten in beeld gebracht. “Een van de verdachten zou zijn wagen en woning ter beschikking stellen, de andere verdachte zou de drugs verpakken terwijl de derde verdachte in stond voor de verkoop”, klonk het bij het parket.

“Patatjes”

Vier maanden later werd de drugsbende opgerold. Er werd geprobeerd om de drugdealer op heterdaad te betrappen maar dat mislukte. Hierdoor kon de 27-jarige spilfifuur zijn kompanen op de hoogte brengen door een bericht te sturen. “Gooi alle patatjes maar weg”, klonk het in het sms-bericht. De verdachten voegden de daad bij het woord en konden een groot deel van de drugs door het toilet spoelen. “Hierdoor werd er maar een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen”, luidde het nog in de vordering. “Wel werd er een aanzienlijke hoeveel geld van zo’n 10.000 euro gevonden.”

De spilfiguur zou volgens enkele afnemers al zo’n twee jaar lang hebben gedeald. “Dat wil zeggen dat meneer rustig bleef handelen, hoewel hij intussen al was veroordeeld voor andere drugsfeiten”, besloot de aanklager. De twintiger werd hiervoor toen al veroordeeld tot een werkstraf maar die voerde hij niet volledig uit. “Omdat die mensen dat niet zo fijn waren”, vertelde de jongeman aan de rechter.

Drugsprobleem

Zijn advocaat, Frédéric Thiebaut, vroeg een straf met uitstel gekoppeld aan een probatie-uitstel en een residentiële opname om af te kicken van zijn drugsproblematiek. “Hij gebruikte per dag tot zo’n vijf gram hasj of cannabis. Hij kocht de drugs aan in Antwerpen. Een groot deel ervan was voor eigen gebruik, de rest werd inderdaad verkocht. Om zijn eigen verslaving te bekostigen”, aldus de strafpleiter. Maar daar ging de rechter dus niet op in.

De twee andere twintigers kwamen met mildere straffen vanaf. Zo werd er een celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel en een werkstraf van 180 uur uitgesproken. Het duo ontkende zijn betrokkenheid niet, maar wel dat ze deel uitmaakten van een drugsbende. “En er werd ook niet twee jaar lang gedeald. Hooguit sinds midden april 2019. Langer niet”, klonk het in het pleidooi van de advocaat van een van de andere twintigers. “Op die manier blijft zijn strafblad leeg, kan hij nog aan de slag en komt zijn toekomst niet in het gevaar”, besloot de advocaat. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.