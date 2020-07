Dertien meter hoge tipi wordt blikvanger van zomerbar La Rocca Terrace: “Wel muziek, geen dansvloer” Kristof De Cnodder

16 juli 2020

08u22 0 Lier Vanaf zaterdag 18 juli staat op de parking van dancing La Rocca in Lier zomerbar La Rocca Terrace opgesteld. Blikvanger van de pop-up horecazaak wordt een 13 meter hoge tipi aan de ingang. “Dansen is voorlopig nog niet aan de orde, maar misschien mag er eind augustus al iets meer.”

Twee en een half jaar geleden raakte bekend dat het huidige La Rocca gebouw (aan de Antwerpsesteenweg) op termijn zal worden afgebroken om plaats te maken voor twee baanwinkels met daarboven twee evenementenzalen. Maar het bouwdossier sleept wat aan en in tussentijd is La Rocca eigenlijk steeds open gebleven. Tot het coronavirus half maart stokken in de wielen stak…

“Tot nader order moeten discotheken van de overheid de deuren gesloten houden”, vertelt Hans Bouwen van La Rocca. “We gingen op zoek naar een alternatieve bron van inkomsten en zo ontstond het idee voor een zomerbar. Op het stuk parking aan de linkerkant van de zaak hebben we een 700 vierkante meter grote strandbar ingericht, met veel hout en planten. We zijn gegaan voor een ‘high end’ afwerking. Blikvanger is de dertien meter hoge tipi aan de ingang: best een indrukwekkende constructie.”

Loungemuziek

De locatie is opgedeeld in verschillende zones, zodat bezoekers veilig in hun eigen contactbubbel kunnen blijven. “Je kan hier rustig iets drinken of iets te eten bestellen bij één van de aanwezige foodtrucks. Wie naar het toilet moet, kan het sanitair in La Rocca zelf gebruiken”, gaat Hans Bouwen verder. “We mikken op een volwassen publiek. De mensen die normaal naar La Rocca komen, zijn ook de mensen die we in onze zomerbar willen aantrekken. Dansen op een dansvloer is voorlopig nog niet aan de orde, maar we voorzien wel loungemuziek op de achtergrond. Hopelijk mag er tegen eind augustus iets meer, al blijft dat natuurlijk afwachten.”

Bedoeling is dat La Rocca Terrace tot eind september blijft staan. “De materialen voor de zomerbar hebben we trouwens aangekocht. In principe zal dit initiatief dus in de komende jaren – ook na de afbraak van het huidige discotheekgebouw – worden herhaald. Als het weer een beetje wil meezitten, kan dit uitgroeien tot een succesformule”, besluit Hans Bouwen optimistisch.

La Rocca Terrace zal (bij goed weer) elke dag open zijn vanaf ‘s middags. Lees hier ook over enkele andere zomerbars in Lier: Summertree, Verlof op ‘t Hof en La Cantina.