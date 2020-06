Derde editie van benefiet tegen Parkinson mikt op deelnemersrecord: “Mensen gaan er zin in hebben na lange periode zonder evenementen” Kristof De Cnodder

19 juni 2020

09u59 0 Lier Op zaterdag 5 september vindt de derde editie plaats van Parkinson of a Bitch, een wandel- en fietstocht die geld in het laatje moet brengen voor de strijd tegen de ziekte van Parkinson. De organisatoren hebben goede hoop dat corona de plannen niet in de war zal sturen. “We dromen er zelfs van om ons vorige deelnemersrecord te overtreffen.”

Parkinson of a Bitch werd in het leven geroepen door de vrienden van Lierenaar Maarten ‘Mettes’ Renders, die sinds zijn 29ste kampt met Parkinson. Bedoeling van de benefiet is geld inzamelen voor de praktische ondersteuning van Maarten én voor het Parkinsononderzoek dat de universiteit van Antwerpen voert. De eerste twee edities brachten telkens ongeveer achthonderd sportievelingen op de been.

Coronabestendig

“Het is onze droom om dat record deze keer kunnen overtreffen”, zeggen de organisatoren. “De mensen gaan er zin in hebben, na een lange periode zonder grote evenementen. Onze wandel- en fietstocht is coronabestendig, want onderweg zit iedereen in de open lucht. Aan de start- en aankomstplaats – de scoutslokalen aan de Lierse Marnixdreef – is voldoende ruimte om iedereen op een veilige manier te ontvangen.”

Er zijn bewegwijzerde fietsroutes van 16, 26, 47 en 91 kilometer voorzien. Daarnaast worden er wandeltochten van 5 en 12 kilometer uitgestippeld. Deelnemers kunnen starten tussen 8 en 14 uur. Meer info en inschrijven via www.parkinsonofabitch.be