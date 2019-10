Den Babbelier helpt al tien jaar anderstaligen hun Nederlands verbeteren Kristof De Cnodder

24 oktober 2019

11u04 1

In het Lierse cultureel centrum Vredeberg werd woensdagavond de tiende verjaardag van Den Babbelier gevierd. Den Babbelier is een initiatief van het OCMW waarbij anderstaligen op een laagdrempelige manier hun Nederlands kunnen inoefenen.

Concreet komen anderstalige inwoners van Lier en een groep Nederlandstalige vrijwilligers wekelijks samen om wat te babbelen over koetjes en kalfjes. De anderstaligen krijgen op deze manier de kans om de zaken die ze leerden in hun lessen Nederlands om te zetten in de praktijk. De Nederlandstalige vrijwilligers brengen allerhande thema’s aan bod. Tien jaar na de opstart blijkt Den Babbelier nog steeds springlevend.