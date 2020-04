Deel van fietspad Mechelsesteenweg wordt binnenkort hersteld: gemotoriseerd verkeer tijdelijk over één rijstrook Kristof De Cnodder

15 april 2020

13u35 0 Lier De stad Lier laat tussen maandag 27 en donderdag 30 april herstellingswerken uitvoeren aan een deel van het fietspad op de Mechelsesteenweg. Ter hoogte van huisnummer 275 (de zone waar zich enkele autogarages bevinden) kan dat enige verkeershinder met zich meebrengen.

Tijdens de werkzaamheden wordt er voor fietsers een beveiligde doorgang gecreëerd op de rijbaan. Als gevolg hiervan kan gemotoriseerd verkeer slechts over één rijvak passeren. Tijdelijke verkeerslichten moeten alles in goede banen te leiden. Bijkomend wordt in de zijstraat Maaikeneveld tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd (uitgezonderd voor fietsers). Enkel voertuigen die van de Mechelsesteenweg komen worden toegelaten. Vanuit de andere richting is een omleiding voorzien via de Lintsesteenweg.