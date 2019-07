Deejay Robert Falcon mag zich opmaken voor drie Tomorrowland-optredens: “Vooral benieuwd naar party flight” Kristof De Cnodder

16 juli 2019

14u03 3 Lier Het zijn drukke en spannende tijden voor deejay Robert Falcon (24) uit Koningshooikt. Falcon is nog maar net terug van een tournée door Azië en hij mag alweer drie keer aan de bak in het kader van Tomorrowland. “Het is intussen al het derde jaar op een rij dat ik mag draaien op Tomorrowland, maar het is en blijft iets speciaals.”

Hooiktenaar Robbert Cools is onder zijn artiestennaam Robert Falcon al enkele jaren furore aan het maken als deejay en producer van dancemuziek. Nadat hij in 2017 en 2018 mocht aantreden op het wereldbekende festival Tomorrowland in Boom is het nu opnieuw van dat.

“Tomorrowland is hét summum voor een deejay, dus ook als je er al twee keer hebt gestaan blijft het iets speciaals”, zegt Falcon. “Het moment dat je hoort dat je er weer bij mag zijn, maakt je hart een sprongetje. Extra leuk is dat Tomorrowland een halve ‘thuismatch’ is voor mij. Boom ligt slechts op twintig minuutjes rijden van Koningshooikt en er zullen heel wat vrienden van mij aanwezig zijn in het publiek. Ook mijn vader komt trouwens langs. Mijn ouders zijn best trots op wat ik doe.”

Tomorrowland is hét summum voor een deejay.

Het moment dat je hoort dat je er weer bij mag zijn,

maakt je hart een sprongetje DJ Robert Falcon

Falcon zal deze keer drie deejay-sets verzorgen in het kader van Tomorrowland. Op vrijdag 26 juli speelt hij op het festivalterrein zelf in de Garden of Madness, terwijl hij een dag eerder op camping DreamVille staat. Later deze week moet Falcon de sfeer er in brengen op een Tomorrowland party flight die arriveert vanuit het buitenland. “Vooral die party flight is voor mij een stap in het onbekende”, lacht Falcon. “Nooit eerder draaide ik muziek in een vliegtuig. Ik weet dus niet wat ik kan verwachten. Gaan de passagiers mogen dansen of moeten ze stil op hun stoel blijven zitten? Geen idee. Bovendien zal ik pas daags voordien te horen krijgen welke vlucht ik mag ‘begeleiden’. Eerst reis ik dan zelf naar de plaats in kwestie, waarna ik met de festivalbezoekers terugvlieg. Ik ben in elk geval heel benieuwd naar die bijzondere ervaring.”

De unieke ervaringen stapelen zich de jongste jaren trouwens op voor Robert Falcon. Zo is hij nog niet lang terug in België na een tournée van 24 dagen door Azië. “In die periode verzorgde ik twaalf optredens in China, Hong Kong, Zuid-Korea en Japan. Ik stond er onder andere drie dagen op een party cruise”, vertelt de jongeman die vorig jaar zowaar de Lierse cultuurprijs in de wacht sleepte. “Ondertussen was ik al een paar keer aan het werk in Azië, waar ik zelfs bekender ben dan hier. De grootste verschillen tussen de uitgaanscultuur in Azië en Europa? Ginder wordt nog veel meer aandacht besteed aan bijkomende showelementen, bijvoorbeeld door het gebruik van enorme led-walls. En verder zijn daar steden waar er werkelijk elke dag van de week grote party’s zijn.” Binnenkort brengt Robert Falcon via zijn sociale media kanalen een korte aftermovie uit van zijn recentste Aziatische avontuur.