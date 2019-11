Debuutsingle Rubus Of Fences kan Radio 2 bekoren Lierse zanger/muzikant Bram Van Hecke hoopt op doorbraak met Sit Down and Rewind Kristof De Cnodder

04 november 2019

11u03 4

De carrière van de Lierse zanger/muzikant Bram Van Hecke (28) maakt een sprongetje. Onder de artiestennaam Rubus Of Fences releaste Bram zopas zijn zelf geschreven en gecomponeerde debuutsingle Sit Down and Rewind. Radio 2 liet intussen weten dat men de single vanaf deze week zal draaien. “Mijn moeder – die ook mijn grootste fan is – wordt zot”, lacht Bram.

Bram Van Hecke – in het dagelijkse leven een ingenieur - is in zijn vrije tijd al heel wat jaren met muziek bezig. Onlangs bracht de geboren Lierenaar in eigen beheer een eerste single uit. Sit Down and Rewind werd een rustige en tegelijk ‘catchy’ song. Enkele lokale radiozenders pikten de single al op en nu gaat ook Radio 2 voor de nodige ‘airplay’ zorgen.

“Dat ik een eigen single op de markt kon brengen, gaf me al veel voldoening. Dat een grote zender als Radio 2 inmiddels liet weten dat men het plaatje gaat draaien, is helemaal mooi”, glundert Bram Van Hecke. “Zo gaat het plots hard. In mijn omgeving reageert iedereen enthousiast, mijn moeder op kop. Zij is mijn grootste fan en wordt nu zot (knipoogt). Mijn liefde voor muziek heb ik trouwens van mijn ouders meegekregen. Zij spelen allebei gitaar en op een dag kochten ze ook voor mij een elektrische gitaar. Later ben ik ook zanglessen gaan volgen.”

Als artiestennaam koos Bram voor Rubus Of Fences. “Het is min of meer de Engelse vertaling van mijn naam”, legt Bram uit. “Fence staat voor hek en Rubus is een braam, wat lijkt op Bram. Natuurlijk hoop ik dat ik in de toekomst carrière kan maken in de muziekwereld. Ik verzorgde al een aantal optredens in cafés en kleinere zaaltjes, maar hoop ooit voor een groter publiek te kunnen staan en misschien zelfs van de muziek te kunnen leven. Wie weet, als mijn eerste single een beetje aanslaat…”