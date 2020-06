Lier

Nu het er naar uit ziet dat velen onder ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje in eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt professioneel BMX’er Mathijn Bogaert u naar de Lierse Netedijk. “Het is heerlijk trainen in zo’n groen kader.”