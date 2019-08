De eerste zomer van... koffie- en lunchbar Cabane: “We zetten hard in op milieubewustzijn en gezondheid” Kristof De Cnodder

17 augustus 2019

06u00 0 Lier Hoewel koffie- en lunchbar Cabane niet pal in het Lierse horecacentrum ligt, trok de zaak sinds de opening twee maanden geleden al aardig wat volk. “We proberen ons te onderscheiden door in te zetten op gezondheid en milieubewustzijn”, zeggen uitbaatsters Laurien en Elise Belien. “Blijkbaar willen de mensen daar toch iets verder voor gaan.”

Op 15 juni opende Cabane de deuren in de Berlaarsestraat in Lier. De zussen Laurien (24) en Elise (28) verbouwden het pand waar vroeger restaurant Cuzina was en runnen er nu een fris ogende koffie- en lunchbar.

“We mogen zeggen dat we onze start niet hebben gemist”, vertelt het ondernemende zusterpaar. “Vanaf dag één stroomden de klanten toe. Sommige mensen zien we wekelijks of zelfs dagelijks terug, dus dat is een goed teken. Toen het eind juli veertig graden was, bleef het volk een beetje weg. Het was toen echt geen weer om buiten te komen en dan hebben we ook twee dagen de deuren vroeger gesloten.”

Streekproducten

De meeste horecazaken in Lier zijn gevestigd aan de Grote Markt of het Zimmerplein, maar Cabane bevindt zich dus iets verderop. Toch voelen Laurien en Elise daar niet echt nadelen van. “Eerlijk gezegd hadden we daar in het begin een beetje schrik van. Zouden de mensen de weg wel vinden? Maar dat valt dus reuze mee. We proberen ons op onze eigen manier te onderscheiden en dat lukt voorlopig prima.”

Het concept van Cabane is ietwat anders dan dat van het doorsnee koffiehuisje. “Milieubewustzijn en gezondheid staan centraal. Zo werken we hoofdzakelijk met verse streekproducten”, gaan Laurien en Elise verder. “Verder proberen we zo weinig mogelijk wegwerpmateriaal te gebruiken. We hebben bijvoorbeeld metalen, afwasbare drankrietjes. Daar krijgen we heel wat positieve reacties op. Je voelt dat de mensen tegenwoordig over het algemeen meer bezig zijn met duurzaamheid dan vroeger. En daarvoor willen ze zich dus ook buiten het echte horecacentrum begeven.”

Terras

Nog een publiekstrekker is het volledig heringerichte terras achteraan de zaak. Opvallend: klanten wordt gevraagd om niet te roken op het terras. “Het is eerder een verzoek dan een verbod, maar we merken dat de meeste mensen er zich wel aan houden. Rokers gaan doorgaans aan de voorkant op de stoep een sigaret opsteken”, stellen Laurien en Elise vast. “Voor wie op ons terras iets zit te eten, is het fijn dat er geen sigarettenrook hangt.”

De veelbelovende start toont aan dat het idee achter Cabane allerminst verkeerd is. Los daarvan slagen de zusjes Belien erin om dat idee goed te verkopen. Daarvoor zetten ze erg in op de sociale media. “We posten bijna dagelijks iets op onze Facebookpagina. Regelmatig zetten we er een gerechtje in de kijker en dan merken we dat dit ’s anderendaags meer wordt besteld dan anders. Jezelf een beetje in de markt zetten, hoort erbij. Ook dat is iets waar we verder aan zullen blijven werken.”

Cabane is van maandag tot en met zaterdag open tussen 8.30 uur en 17 uur. Meer info op www.cabane-lier.be of www.facebook.com/cabanelier.