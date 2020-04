Daphne gaat na coronacrisis eerste Lierse kattencafé openen: “Een poes die rond je benen draait terwijl je iets drinkt, gezellig toch?” Kristof De Cnodder

08 april 2020

13u59 0 Lier Eens de coronacrisis goed en wel achter de rug zal zijn, opent in de Lierse Rechtestraat een kattencafé. Voor wie zich daar niets bij kan voorstellen: da’s een horecazaak waar je iets kan eten of drinken tussen een tiental vaste ‘kroegkatten’. “Dit wordt een primeur voor de provincie Antwerpen”, beweert uitbaatster Daphne Van Camp.

Daphne Van Camp (31) deed in het verleden al enkele administratieve jobs en ze was ook een tijdlang postbode, maar in geen van die functies kon ze haar ei helemaal kwijt. Daphne geeft haar professionele leven nu een compleet andere wending, want ze gaat kattencafé Lierse Aaikes openen in het gebouw waar tot voor kort kledingwinkel Beng-Els was gevestigd.

“Ik kwam op het idee tijdens een citytrip naar Amsterdam”, legt Daphne uit. “Daar belandde ik in een kattencafé en ik was helemaal verkocht. Ik ben zelf een ‘kattenmadam’ en vond het gezellig dat er af en toe eens een poes rond mijn benen kwam draaien terwijl ik iets zat te drinken. Eens terug thuis ging ik één en ander opzoeken op het internet. Blijkbaar komt het concept oorspronkelijk uit Azië. Voor zo ver ik kon terugvinden, bestaat er in de provincie Antwerpen momenteel nergens een kattencafé. Dat gat in de markt wil ik nu dus gaan opvullen. In de Rechtestraat vond ik uiteindelijk een geschikt pand. Mijn vriend en ik gaan met onze twee huiskatten Gerrie en Peaches op de bovenverdieping wonen, terwijl ik beneden een dierenwinkeltje en kattencafé zal gaan uitbaten.”

Maximum vijftien klanten tegelijk

Oorspronkelijk hoopte Daphne tegen juni de eerste klanten te kunnen ontvangen, maar door de coronacrisis zal dat mogelijk een beetje later zijn. “Het geeft ons wel iets meer tijd om te verbouwen. Da’s niet eens zo slecht, want er zijn vrij veel aanpassingen aan ons gebouw nodig”, gaat de uit Lint afkomstige Daphne verder. “We gaan voor een gezellige decoratie met veel natuurlijke toetsen. Overigens wordt bij de herinrichting van het pand er alles aan gedaan om te vermijden dat er ooit een poes zou ontsnappen en op straat terecht zou komen. Bezoekers van het café komen eerst binnen via het bijhorende winkeltje. De winkel vormt dus een soort van sas.”

De katten die in het café komen te zitten – een acht- à tiental – gaat Daphne binnenkort adopteren uit een asiel. “De beestjes zullen hier zeker een warme thuis krijgen”, verzekert Daphne. “Hun welzijn zal ook te allen tijde voorop staan. Zo ga ik altijd maar een vijftiental klanten tegelijk binnen laten. Te veel drukte kan katten namelijk stress bezorgen en dat wil ik absoluut vermijden. Ook luide muziek is uit den boze. Mijn café moet een plaats worden waar mens en dier tot rust kunnen komen.”