Dans mee met burgemeester voor goede doel Kristof De Cnodder

25 september 2019

09u48 2

Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) nodigt zijn stadsgenoten uit ten dans. Nu zaterdag staat in cultureel centrum De Mol immers het zogenaamde ‘Bal met de Burgemeester’ op het programma. Het dansfeest begint om 20 uur.

Pino Baresi en Ronny Lee zullen een muzikaal optreden verzorgen. Later op de avond neemt DJ Starlight over. De opbrengst van het feestje gaat integraal naar dagopvangcentrum Den Brand (in de Sint-Annastraat). Al sinds 2004 kunnen personen met een beperking bij de Lierse afdeling van Den Brand terecht voor een zinvolle en aangename tijdsbesteding.

Kaarten voor het bal kosten vijf euro in voorverkoop en acht euro aan de kassa. Voorverkooppunten zijn dagbladhandel Gidi (Berlaarsestraat 27) en dagbladhandel Het Nieuwspunt (Dorpsstraat 9).