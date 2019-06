Dak van fitness stort deels in TVDZM

13 juni 2019

23u20 2 Lier Een deel van het dak van NRG Fitness langs de Aarschotsesteenweg in Lier is vanavond ingestort. Er vielen geen gewonden, de politie verzegelde intussen de ingang tot het gebouw.

Omstreeks 20.00 uur ontvingen de hulpdiensten uit Lier een melding dat er een deel van het dak van het fitnessgebouw was ingestort. De politie en de brandweer snelden ter plaatse. Zij stelden vasten dat er een deel van plafond van de vrouwenkleedkamer was ingezakt. Ook burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) kwam ter plaatse. Na overleg met de hulpdiensten werd er beslist om het gebouw te verzegelen. Tot nader orde mag niemand het gebouw nog betreden. Bij het incident donderdagavond raakte niemand gewond. Over de oorzaak is er nog niets bekend.