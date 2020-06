Dagopvang Den Brand verhuist naar voormalig winkelpand in Berlarij: “Hier kunnen we op termijn meer mensen ontvangen” Kristof De Cnodder

19 juni 2020

18u42 0 Lier De Lierse vestiging van vzw Den Brand, die dagopvang biedt aan volwassenen met een mentale beperking, is verhuisd van de Sint-Annastraat naar de Berlarij. “Op onze nieuwe locatie hebben we meer plaats en kunnen we op termijn dus ook meer mensen ontvangen.”

Begin deze week mocht Den Brand in Lier uit de coronalockdown komen. Die herstart kwam er in een nieuwe omgeving. Den Brand nam immers zopas een vroeger winkelpand in de Berlarij in gebruik. “We waren al even aan het uitkijken naar een ruimere locatie en kort voor de coronacrisis uitbrak vonden we een geschikt gebouw in de Berlarij”, vertelt Jo Stas, algemeen directeur van Den Brand. “De lockdownperiode kon vervolgens worden gebruikt voor aanpassingswerken. In die zin mag je spreken van een geluk bij een ongeluk. Nu wachten we nog op een goed moment voor een plechtige opening in aanwezigheid van de burgemeester en iedereen die bij onze werking betrokken is, maar intussen zijn we dus wel al actief.”

Tuin

In de opstartfase ontvangen de vier medewerkers van Den Brand Lier enkel kleinere groepjes. Kwestie van in beperkte kring rustig te kunnen wennen aan de geldende coronamaatregelen en aan de nieuwe omgeving. “Onze deelnemers zijn alleszins heel blij dat ze mekaar kunnen terugzien”, zegt Liers projectverantwoordelijke Rijn Tiebos. “Wij proberen hen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Zo koken, bewegen en knutselen we bijvoorbeeld samen. Normaal ontvangen we dagelijks een twaalftal mensen, maar die groep is nu tijdelijk opgesplitst. In de toekomst gaan we hier plaats kunnen bieden aan nog meer mensen. De ruimte is er alleszins, zowel binnen als buiten, in onze tuin.”