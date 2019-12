Daders van diefstal met geweld opgespoord: “Twee verdachten kwamen zich aanmelden, derde wordt opgespoord” Tim Van der Zeypen

05 december 2019

18u35 0 Lier De politie van Lier heeft een brutale straatroof van afgelopen april kunnen oplossen. Alle drie verdachten werden geïdentificeerd. “Twee kwamen zichzelf aanmelden op het politiekantoor, een derde wordt nog opgespoord”, aldus Magalie Derboven van de politiezone Lier. De politie van Lier heeft een brutale straatroof van afgelopen april kunnen oplossen. Alle drie verdachten werden geïdentificeerd. “Twee kwamen zichzelf aanmelden op het politiekantoor, een derde wordt nog opgespoord”, aldus Magalie Derboven van de politiezone Lier. Afgelopen dinsdag nog verspreidde de politie camerabeelden opsporingsprogramma Faroek.

Midden april 2019 werd de 42-jarige Bart uit Lier aangevallen door drie jongeren. Het trio had het op zijn gsm gemunt. “Ik was op weg naar het bankkantoor om geld af te halen en een betaling te doen”, klonkt het dinsdagavond bij de veertiger in Faroek.

In de Brouwerijstraat, een steegje tussen de Grote Markt en de Vismarkt, liep het mis. Wanneer de veertiger weigerde zijn gsm af te geven, kreeg hij enkele klappen en belandde hij op de grond. Daar werd de portefeuille van het slachtoffer gestolen. De buit? Vijftien euro cash.

Naast een gebroken kaak moest ook mijn lip en kin worden genaaid Bart (42)

Gebroken kaak

Bart kon vluchten in de richting van de Grote Markt. Daar gaven de drie jongeren hun achtervolging op. Vermoedelijk werden ze afschrikt. Het 42-jarige slachtoffer moest naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Daar bleek dat hij een gebroken kaak had opgelopen.

“Verder zijn er door de klap ook nog twee tanden afgebroken en moest zowel mijn kin als lip worden genaaid”, klonk het nog. Verschillende stadscamera’s konden de daders filmen. Dinsdagavond werden de beelden verspreid bij het opsporingsprogramma van VTM. Een dag later kwam er al meteen een doorbraak in het dossier.

Tieners

“Twee verdachten, een zeventienjarige uit Boom en een negentienjarige uit Temse zijn zich komen aanmelden bij de politiezone Rupel”, bevestigt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Na hun verklaringen werden ze gearresteerd.” Inmiddels moest de zeventienjarige al verschijnen voor de jeugdrechter in Antwerpen. Die besloot om hem vrij te laten onder voorwaarden.

“De meerderjarige werd in de loop van donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Hij werd na zijn verhoor aangehouden”, gaat de politiewoordvoerster verder. De negentienjarige werd dus overgebracht naar de gevangenis en zal binnenkort voor de raadkamer moeten verschijnen.

Mechelaar

Van de derde verdachte is momenteel nog geen spoor. Hij wordt verder opgespoord. Het gaat om een zeventienjarige uit Mechelen. Het onderzoek naar de feiten wordt intussen verder gezet.