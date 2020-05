Cybercriminaliteit sluipt top drie Lierse misdaadcijfers binnen Kristof De Cnodder

05 mei 2020

14u54 2 Lier In 2019 registreerde de lokale politie van Lier 39 procent meer gevallen van cybercriminaliteit dan in het jaar voordien. Dat blijkt uit het pas uitgebrachte jaarrapport van de politiezone. Het totale aantal geregistreerde misdrijven gaat al wel een paar jaar in dalende lijn.

In 2019 stelde het Lierse politiekorps in totaal 2 426 misdrijven vast. Dat zijn er 107 (of 4,2 procent) minder dan in 2018. In vergelijking met 2014 zijn de misdaadcijfers op Liers grondgebied zelfs met elf procent gedaald. Een vorm van criminaliteit die ingaat tegen deze trend is informaticafraude. Terwijl in 2018 ‘slechts’ 136 internetmisdrijven werden genoteerd, waren dat er in 2019 niet minder dan 189 (een stijging met maar liefst 39 procent). Onder andere phishingmails – waarbij fraudeurs online uw bankrekening proberen te plunderen – blijken alsmaar meer in opkomst. De politie roept de burgers dan ook op om steeds alert te blijven voor dit soort bedrog.

Cybercriminaliteit kwam afgelopen jaar zelfs de top drie van Lierse misdrijven binnen geslopen. Op één staat nog altijd diefstal en afpersing (van 753 naar 740 feiten), op twee misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (van 251 naar 208 feiten), op vier drugsdelicten (van 163 naar 188 feiten) en op vijf vandalisme (van 266 naar 166 feiten).

Vervrouwelijking korps

Ook op het vlak van verkeershandhaving zat de Lierse politie in het voorbije jaar duidelijk niet stil. In totaal werden er 39.690 verkeersovertredingen vastgesteld. Het overgrote merendeel (23.808) had te maken met overdreven snelheid. Positief is dat er in 2019 op Liers grondgebied geen mensen om het leven kwamen in het verkeer. Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel bedroeg 126. Dat cijfer is in de jongste vijf jaar steeds vrij stabiel gebleven.

Om af te ronden nog één opvallende statistiek over de samenstelling van het korps zelf. Van de in totaal 86 personeelsleden is 41 procent van het vrouwelijke geslacht. Het aandeel vrouwen ligt daarmee tien procent hoger dan in 2017.