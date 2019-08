Crooner François speelt thuismatch tijdens 14de Lisp Kermis Kristof De Cnodder

26 augustus 2019

Van woensdag tot en met zondag vindt op de hoek van de Lispersteenweg en de Rivierstraat in Lier de veertiende editie plaats van Lisp Kermis. Zoals steeds is er ook nu weer een goed gevuld muzikaal programma in de grote kermistent.

Nadat er woensdag wordt gestart met een bingoavond, volgt er donderdag een ‘Crooner Night’. Pino Baresi en Lierenaar François Van Den Broeck (finalist van The Voice Senior) komen dan optreden. Vrijdag is er een muzieknamiddag met Eddy Smets en Letty Lanka. ’s Avonds pakt de organisatie uit met Les Folles de Gand, een cabaret- en travestieshow. Op zaterdag komt coverband Plug It In langs en later op de avond neemt Filip D’Haeze over. Tijdens het slotfeest op zondag moeten Ronny Lee en Funky D voor de nodige sfeer zorgen. Zondag is er overdag ook nog een rommelmarkt op de Lispersteenweg. Daar is plaats voor zowat vierhonderd standhouders.

Alle evenementen op Lisp Kermis zijn gratis toegankelijk. Meer info op www.facebook.com/lispkermis