Creatief koppel maakt ‘corona-art’ op Lierse ramen om hulpverleners te bedanken en voorbijgangers

afleiding te bieden Kristof De Cnodder

25 maart 2020

12u00 0 Lier In Lier is er een nieuwe kunststroming ontstaan: corona-art. Melni Sikorski en Yannick Van Ginneken versierden de voorbije dagen een handvol ramen van Lierse woningen met knappe tekeningen in coronathema. “We zijn beschilderden ons eigen raam en kregen nadien veel aanvragen van andere mensen”, zeggen Melni en Yannick. “Tof dat ons werk zo in de smaak valt.”

Lierenaars Melni en Yannick runnen al zeven jaar tattoostudio Ink Avenue in Wilrijk, maar door de coronacrisis zijn ze momenteel technisch werkloos. “Omdat we niet graag stil zitten, bedachten we een andere manier om onze creativiteit te uiten”, zegt het koppel. “Afgelopen weekend beschilderden we ons eigen raam, als een soort van bedankje voor iedereen die zich inzet in de strijd tegen corona. We wilden ook de voorbijgangers wat afleiding bieden in deze moeilijke tijden.”

De opvallende raamschildering, van een medisch team dat een zieke aardbol bijstaat, viel bijzonder in de smaak. “In de dagen nadien werden we overstelpt door berichtjes van mensen die vroegen of we iets dergelijks konden komen doen bij hen thuis”, glimlachen Melni en Yannick. “Dat geeft natuurlijk een bepaalde voldoening. Intussen zijn we al de hele week ramen aan het decoreren. Op ramen schilderen vergt natuurlijk een heel andere techniek dan tattoos zetten, maar we zijn nogal artistiek aangelegd en het lukt ons aardig.”

Schapen

Zo lang de aanvragen blijven komen en ze materiaal hebben, doen Melni en Yannick verder. “We vragen er trouwens geen geld voor. Het is gewoon iets dat we graag doen. Wie zijn raam ter beschikking stelt, mag mee brainstormen over het concept, waarna wij alles uittekenen. Ondertussen kwam er al een paar keer een schaap terug in onze werken, want de Lierenaars worden niet voor niets de schapenkoppen genoemd.”

Tot slot nog dit: wie zwarte of witte verfstiften (van 2,5 centimeter) voor de omlijning zou hebben, mag die altijd bezorgen aan Melni en Yannick. Ze zitten bijna door hun voorraad heen en omdat veel winkels gesloten zijn, is het moeilijk om aan nieuwe stiften te geraken. U kan contact met hen leggen via Melni’s facebookprofiel.