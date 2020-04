Coronavirus voorlopig aardig onder controle in Lierse rusthuizen: “Al blijft het hout vasthouden” Kristof De Cnodder

17u27 0 Lier De Lierse rusthuizen zijn de eerste maand van de coronacrisis vrij goed door gekomen. Grote besmettingshaarden werden er in geen één van de drie woonzorgcentra vastgesteld. “Al blijft het natuurlijk hout vasthouden.”

Vanaf vandaag worden door de overheid elfduizend coronatestkits verdeeld over 85 Vlaamse woonzorgcentra. De 55 bejaardentehuizen waar een grote corona-uitbraak werd vastgesteld kregen voorrang, maar daar zijn er geen uit Lier bij.

“Bij vijf van onze 160 bewoners werd corona vastgesteld”, opent directeur Werner De Backer van WZC Sint-Jozef, gelegen in de Koningin Astridlaan. “De personen in kwestie vertonen gelukkig enkel milde symptomen. Ze werden in quarantaine geplaatst. Verder raakten drie van onze medewerkers besmet met het coronavirus. Zij moesten op doktersbevel thuis blijven. Al bij al zijn we voorlopig redelijk gespaard gebleven.”

Een gelijkaardig geluid valt te horen bij WZC Paradijs, in de Transvaalstraat. “Vooralsnog werden er bij ons geen bevestigde besmettingen genoteerd”, zegt directrice Ann Van de Velde. “Een paar van onze 184 bewoners hadden de afgelopen tijd wel koorts en zij werden uit voorzorg in isolatie geplaatst. Ook enkele medewerkers met ziekteverschijnselen bleven preventief thuis. Maar een echte uitbraak van corona kenden we tot nu toe dus niet. Al blijft het natuurlijk hout vasthouden.”

In Huize Nazareth, in de Kriekenstraat, wou men enkel kwijt dat men ook daar nog geen grote coronaproblemen heeft gekend. In het tehuis verblijven 114 mensen.