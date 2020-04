Coronasolidariteit: foorkramers schenken tien tablets weg aan Lierse scholen en WZC Sint-Jozef Kristof De Cnodder

17 april 2020

20u31 0 Lier De Verenigde Foorkramers van de Lierse novemberfoor organiseerden een solidariteitsactie in het kader van de coronacrisis. Zo schonken ze in totaal tien tablets weg aan enkele Lierse scholen en aan woonzorgcentrum Sint-Jozef.

“Thuis zitten afwachten is niets voor ons”, zegt Steve Severyens, spreekbuis van de kermiskramers. “We hebben een goede band met Lier en wilden dus graag iets doen voor de lokale gemeenschap. Via de tablets die we wegschonken, kunnen de mensen van Sint-Jozef contact houden met hun familie en kunnen de scholen makkelijker thuisonderwijs organiseren. In deze coronatijd is dat allemaal geen overbodige luxe.” Ook in enkele andere gemeentes gaven de foorkramers een aantal tablets cadeau.