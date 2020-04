Coronacrisis bezorgt Lierse aspergeteler meest grillige seizoen ooit: “Nooit eerder zulke prijsuitschieters gezien” Kristof De Cnodder

13 april 2020

15u12 1 Lier De coronacrisis doet de prijs van asperges dit voorjaar gekke bokkesprongen maken. “Begin maart kreeg ik voor een kilo topasperges op de veiling ongeveer vijf euro, vlak voor Pasen werd dat dik twintig euro. Zoiets maakte ik nooit eerder mee”, vertelt de Lierse teler Paul Vercammen.

De aanleiding van ons telefoontje naar Paul Vercammen is een interview met topchef Peter Goossens in de HLN weekendkrant. Daarin stelt de patron van het Hof van Cleve dat het een rampseizoen dreigt te worden voor de Vlaamse aspergetelers. “Zij verkopen het meeste aan restaurants, maar die zijn nu gesloten”, verkondigde Goossens. “Het aspergeseizoen zal helemaal aan het Hof van Cleve voorbijgaan: een trieste primeur. Bij deze een oproep om thuis eens asperges klaar te maken.”

Een rampseizoen is het niet, wel een grillig seizoen Aspergeteler Paul Vercammen

“Het is heel sympathiek dat iemand als Peter Goossens aan onze sector denkt”, zegt Paul Vercammen van boerderij de Lierse Asperges. “Toch zou het in ons geval niet echt correct zijn om van een rampseizoen te spreken. Laat ons eerder zeggen dat onze verkoop tot nu toe nogal grillig is verlopen. Begin maart zag het er effectief heel slecht uit. De horeca voelde de coronabui hangen en bleef weg van de markt. Particuliere kopers komen traditioneel pas later. Door de gekelderde vraag kregen we toen slechts een euro of vijf voor onze primeurasperges, terwijl de prijs per kilo in die periode normaal het dubbele is.”

Mooi weer doet kopen

Twee weken geleden begon de situatie plots toch te keren. “Het mooie weer had daar alles mee te maken”, aldus Paul Vercammen. “Als de zon schijnt, eten de mensen altijd meer asperges. Daarenboven zagen we dat veel klanten nu met de fiets naar ons verkooppunt op de boerderij kwamen. Ze koppelden een aangenaam tochtje – veel anders mogen ze momenteel sowieso niet doen - aan het inkopen van asperges. Tegen Pasen werd de algemene vraag plots zo groot dat de kiloprijs op de veiling tot boven de twintig euro schoot. Het aanbod was toen ook iets minder omdat we vlak voordien een paar koude nachten hadden gekend. In tien jaar als aspergeboer maakte ik zulke prijsuitschieters nooit eerder mee.”

Aangezien het aanbod de komende weken gaat stijgen, zullen de prijzen wellicht opnieuw wat gaan dalen tot een ‘normaal’ niveau. “Het seizoen duurt in totaal vier maanden en nu zijn we ongeveer halfweg. In principe gaan we de mindere start in de resterende periode wel min of meer kunnen rechttrekken”, maakt Paul Vercammen zich sterk. De Lierse Asperges is gevestigd aan Spreet 11. Op gewone weekdagen kan u er asperges kopen tussen 14 en 18 uur, op zaterdag tussen 11 en 18 uur en op zon- en feestdagen tussen 11 en 13 uur.