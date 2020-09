Corona zorgt nu ook voor afgelasting kerstmarkt: “Moeilijke, maar correcte beslissing” Kristof De Cnodder

01 september 2020

09u53 1 Lier Er zal dit jaar geen kerstmarkt zijn in Lier. De coronadreiging gooit roet in het eten. “De afgelasting is natuurlijk heel jammer, maar het is wel de enige correcte beslissing”, zegt Thomas Vanhoutte van het organisatiecomité.

Al 26 jaar lang wordt er rond 15 december een grote kerstmarkt georganiseerd in het centrum van Lier. De 27ste editie wordt nu echter (minstens) een jaartje uitgesteld. De gilde Heren van Lier, dat het evenement organiseert, besloot alles af te blazen.

“Er waren te veel praktische bezwaren”, vertelt Thomas Vanhoutte. “Zoals het er nu voor staat, zouden we maximaal vierhonderd bezoekers tegelijk mogen toelaten tot de markt en dat terwijl we er normaal 30 à 45 000 ontvangen op een weekend. Geen idee hoe we dat zouden moeten organiseren. Los daarvan zouden de extra veiligheidsmaatregelen ten koste gaan van de gezelligheid. Bovendien kan je je de vraag stellen of zo’n afgeslankte kerstmarkt voor de marktkramers wel echt rendabel is. Ten slotte, en dat is misschien nog de belangrijkste reden voor de afgelasting, willen we gewoon geen gezondheidsrisico’s in de hand werken.”

“Om al die redenen besloten we de kerstmarkt deze keer te schrappen. Een moeilijke beslissing, maar wel de enige correcte”, vindt Thomas Vanhoutte. “We konden die beslissing ook niet langer voor ons uit schuiven. De organisatie van de kerstmarkt vraagt wat tijd. Verder leek het ons niet verstandig om al te investeren in de voorbereiding. Dan was er een groot risico op een financiële kater, zeker als de huidige coronamaatregelen in het najaar nog verstrengd zouden worden.”