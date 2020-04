Corona zorgt nu ook voor afgelasting Hooiktse jaarmarkt Kristof De Cnodder

08 april 2020

19u30 4 Lier De 43ste jaarmarkt van Koningshooikt is afgeblazen. Spelbreker is – hoe raadt u het? – het coronavirus. “Uit medische voorzorg en uit solidariteit met organisatoren van andere geschrapte evenementen besloten we de jaarmarkt deze keer niet te laten doorgaan”, zegt voorzitter Dirk Frans van de Hooiktse Dorpsraad.

Het aantal afgelaste events omwille van de coronacrisis begint aardig op te lopen. Nu verdwijnt ook de jaarmarkt van Koningshooikt – voorzien op zondag 21 juni – van de kalender. “We hebben niet gewacht tot de lokale of hogere overheid de markt verbood”, vertelt Dirk Frans. “Ten eerste willen we de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen. Ten tweede tonen we ons op deze manier solidair met de organisatoren van andere geschrapte evenementen uit de buurt, zoals het Berlaarse avondfeest.”

Normaal staan er ongeveer zeventig kramen op de Hooiktse jaarmarkt en nog eens 250 op de bijhorende rommelmarkt. De markt uitstellen naar een latere datum was praktisch niet echt een optie. “In de komende maanden gaan we ons nu extra focussen op de uitwerking van het feestprogramma van tweehonderd jaar Koningshooikt”, besluit Dirk Frans. “Die festiviteiten zijn gepland in 2021.”