Corona of niet: nieuw restaurant Barrel opent eind deze week de deuren (weliswaar in ‘afhaalmodus’) Ook andere Lierse horecazaken springen op de afhaaltrein Kristof De Cnodder

17 maart 2020

10u30 0 Lier Ondanks de geldende coronamaatregelen voor de horeca gaat het Ondanks de geldende coronamaatregelen voor de horeca gaat het gloednieuwe restaurant Barrel in Lier nu zondag toch officieel open. Barrel start weliswaar in ‘afhaalmodus’. “We hebben net zwaar geïnvesteerd in de aankoop en de herinrichting van onze zaak. Ze wekenlang dicht houden kunnen we ons niet permitteren”, zeggen de uitbaters.

Jeroen Moernaut en Daisy De Decker zijn momenteel de laatste hand aan het leggen aan de herinrichting van restaurant Barrel aan de Mechelsesteenweg (het vroegere Tables). Normaal stond er zondag een grote openingsreceptie met driehonderd genodigden op het programma, maar dat feestje gaat nu vanzelfsprekend niet door. “Een kleine ramp”, aldus de zaakvoerders. Desondanks willen Jeroen en Daisy hun nieuwe etablissement wel afwerken tegen de vooropgestelde deadline. Over enkele dagen zal men een tijdelijk afhaalmenu lanceren.

“Of we eind vorige week niet hebben overwogen om pas van start te gaan na de coronacrisis? Tja, dat was eigenlijk niet echt een optie”, vertelt Daisy, die samen met haar partner Jeroen zeven jaar lang Maison Thirion uitbaatte in Hoogstraten. “Ons financieel plaatje moet blijven kloppen. We hebben pas zwaar geïnvesteerd in de aankoop van dit gebouw in Lier en in de herinrichting van het pand. Het mag dus ook niet te lang duren vooraleer er inkomsten binnen stromen. Omdat eten afhalen wel nog is toegestaan, zijn we een afhaalmenu aan het uitdokteren. Laat ons nu maar hopen dat de mensen de weg naar ons weten te vinden. Het is een beetje bang afwachten, want we zijn natuurlijk nog onbekend in Lier. Laat ons hopen op het beste. De openingsreceptie doen we dan later wel eens.”

Ook andere zaken op afhaaltrein

Overigens is Barrel niet de enige Lierse horecazaak die dezer dagen een tijdelijke take-away aanbiedt. Eerder kon u hier al lezen hoe restaurant In den Draaiboom en bistro Het Looks de handen in mekaar slaan voor een gezamenlijke afhaal- en leverdienst. Intussen sprongen ook Gaston, Annaloro en Salto op de afhaaltrein. “Als u wil blijven genieten van ons maandmenu, dan kunnen wij dit aan huis leveren of u kan het komen afhalen”, staat te lezen op de website van Gaston. “Willen jullie thuis genieten van onze gerechten, dan kunnen wij daar na reservatie voor zorgen”, klinkt het bij Annaloro. “Wij blijven niet bij de pakken zitten”, schrijven de mensen van Salto op hun facebookpagina. “Vanaf dinsdag (vandaag, red.) bieden wij verse gerechten aan die je kan komen afhalen of die we bij je thuis kunnen afleveren.”

Ten slotte laten Gonia Greek Bistro, Umamisushi, Star House, Pizza Franca, Fra Bartolo, Al Taglio en Cuzina weten dat ze naast hun restaurant al een afhaalpunt hadden en dat dit ook in de komende weken blijft draaien. Eventuele aanvullingen bij deze lijst mag u mailen naar kristofdecnodder@hotmail.com (enkel restaurants of tavernes uit Lier en Koningshooikt).