Connections opent nieuw reisbureau in Lier: “Concurreren met internet door vakanties op maat en speciale bestemmingen” Kristof De Cnodder

20 december 2019

18u05 6 Lier Op de hoek van de Antwerpsestraat en de Kartuizersvest in Lier is een kantoor van reisorganisatie Connections open gegaan. Het reisbureau zal zich vooral gaan focussen op minder traditionele bestemmingen en reizen op maat. “Op die manier kunnen we ons nog onderscheiden”, zegt winkelverantwoordelijke Vicky Bulinckx.

In een periode waarin reisorganisaties zwaar te lijden hebben onder de concurrentie van het internet lijkt Connections een beetje tegen de stroom in te roeien. Nadat Connections eerder dit jaar al nieuwe shops opende in Wemmel en Ieper komt daar nu dus Lier bij. De firma nam haar intrek in het gebouw waar tot voor enkele maanden interieurzaak Melanie en Lewie was gevestigd.

Niet iedereen heeft tijd en zin om alles op voorhand online uit te dokteren. Dan kunnen wij met onze expertise van dienst zijn. Vicky Bulinckx

“Natuurlijk is er concurrentie van het internet, maar ‘fysieke’ reisbureaus die het op een goede manier aanpakken, hebben zeker nog toekomst”, gelooft Vicky Bulinckx van Connections. “Hetgeen wij hier gaan aanbieden is zeer à la carte. Reizigers willen graag toffe excursies en speciale activiteiten doen als ze op reis zijn, maar niet iedereen heeft tijd en zin om op voorhand alles online uit te dokteren. Dan kunnen wij met onze expertise van dienst zijn. Verder focussen we op de wat verdere bestemmingen, zoals de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Afrika en Australië. Reizen naar pakweg Tenerife en Griekenland gaan we ook nog aanbieden, maar we voelen dat die vraag aan het teruglopen is.”

Vicky Bulinckx – die samen met haar collega Bart Wellens Connections Lier gaat runnen – hoopt straks heel wat oude bekenden te mogen begroeten in de zaak. Vicky werkte in het verleden 21 jaar voor Neckermann reizen, waarvan de laatste twee en een half jaar in de vestiging in Lier. “Met heel wat klanten had ik een goede band opgebouwd. De mond-aan-mondreclame doet intussen al zijn werk”, glimlacht Vicky. “Verder rekenen we op toevallige voorbijgangers die eens binnen springen. Qua passage kunnen we eigenlijk niet beter zitten.”

Connections Lier is open van maandag tot en met zaterdag, tussen 10 en 18 uur.