Cindy (26) zingt zwaar ongeval van zich af in Studio Stan: “Nu kan ik eindelijk weer van My Heroics genieten” Kristof De Cnodder

10 september 2019

14u44 2

De 26-jarige Cindy Mannens uit Lier duikt vanavond op in het nieuwe VTM-programma Studio Stan. Cindy krijgt op tv de kans om een eigen versie in te zingen van het lied dat ze beluisterde toen ze zeven jaar geleden zwaargewond raakte bij een verkeersongeval. “De opnames hielpen me één en ander verwerken.”

In Studio Stan geeft presentator Stan Van Samang mensen de gelegenheid om zelf een song op te nemen die voor hen een persoonlijke betekenis heeft. Bij Cindy Mannens maakt My Heroics, Part One van Absynthe Minded heel wat los. Het is het nummer dat ze aan het beluisteren was toen ze in 2012 met haar fiets onder de wielen van een vrachtwagen terecht kwam.

“Ik was met de fiets op weg naar de winkel toen ik op een gegeven moment werd gegrepen door een afdraaiende vrachtwagen”, doet Cindy haar verhaal. “Mijn arm en rug kwamen vast te zitten onder de wielen van de truck. Na het ongeval lag ik drie weken in het ziekenhuis. Ik had onder andere een klaplong, een bekkenbreuk en schaafwonden over mijn hele lichaam.”

Zo veel jaren later gaat het opnieuw goed met Cindy, die in het dagelijkse leven muziekles geeft in een school in Lokeren. Buiten af en toen wat rugpijn en enkele littekens heeft ze op lichamelijk vlak niet al te veel over gehouden aan het zware ongeval. Door haar deelname aan Studio Stan heeft Cindy het voorval nu ook op mentaal vlak min of meer kunnen afsluiten.

“Tot voor de tv-opnames heb ik My Heroics, Part One lange tijd niet meer kunnen beluisteren. Eén keer probeerde ik het, maar dat bracht te veel slechte herinneringen naar boven”, aldus Cindy. “Als het lied op de radio kwam, zapte ik weg. Jammer, want op zich heb ik het altijd een goed nummer gevonden. Door mee te doen aan Studio Stan heb ik dat kunnen verwerken. Sindsdien kan ik opnieuw genieten van My Heroics.”

Genieten deed Cindy ook tijdens het inblikken van Studio Stan. “Stan Van Samang heeft me er perfect doorheen geloodst”, glundert Cindy. “Verder was het voor mij een groot plezier om in een professionele opnamestudio met vakmensen als Gert Bettens van K’s Choice te mogen werken. In het verleden heb ik al gezongen in enkele bandjes, maar dit was toch nog iets anders. Wat ik vond van ‘mijn’ versie van My Heroics? Ik heb het resultaat nog maar één keer gehoord, maar was heel tevreden. Ik stapte zelfs met een euforisch gevoel de studio buiten. Nu ben ik ook erg benieuwd naar hoe het er op tv uit gaat zien.”

Studio Stan is vanavond vanaf 20.35 uur te bekijken op VTM.