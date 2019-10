Christel Van den Plas gaat Lierse liberalen leiden Kristof De Cnodder

08 oktober 2019

13u16 0 Lier De Open Vld-afdeling van Lier en Koningshooikt heeft sinds afgelopen weekend een nieuwe voorzitter. Christel Van den Plas werd door de leden gekozen als opvolgster van Dirk Verelst.

Dirk Verelst kon het voorzitterschap niet langer combineren met zijn professionele activiteiten en zette daarom zelf een stapje opzij. Hij blijft wel bestuurslid bij de Lierse liberalen. Christel Van den Plas en Louis Weckx stelden zich kandidaat om Verelst op te volgen. Van den Plas haalde het met 71 procent van de stemmen.

Van den Plas – in het dagelijkse leven een advocate – was tijdens de voorbije legislatuur nog voorzitster van de Lierse gemeenteraad. Bij de verkiezingen van oktober vorig jaar raakte ze nipt niet meer verkozen. Van den Plas zit nu wel in het Bijzonder Comité Sociale Dienst.