Chef van restaurant Petit Cuistot gaat koken voor ziekenhuispersoneel: “Onze soldaten in de strijd tegen corona hebben krachtvoer nodig” Kristof De Cnodder

17 maart 2020

13u32 630 Lier Nils Proost van het Lierse restaurant Petit Cuistot wil zijn periode van technische werkloosheid omwille van de coronacrisis zo nuttig mogelijk besteden. De horeca-uitbater gaat in de komende weken koken voor het personeel van het plaatselijke Heilig-Hartziekenhuis. “Die mensen staan onder druk en hebben krachtvoer nodig”, zegt Nils.

Het zijn slechte tijden voor de cafés, tavernes en restaurants in ons land, want ze mogen tot (minstens) 3 april geen volk ontvangen. Ook voor Nils Proost van de bekende zaak Petit Cuistot is dit natuurlijk een tegenvaller, maar de man is vastberaden om van de nood een deugd te maken.

Ik zie met mijn eigen ogen hoezeer ziekenhuispersoneel dezer dagen onder druk staat. Door de impact van het coronavirus zijn hun dagen nog langer en zwaarder dan normaal. Daarom wil graag gezond eten voor hen bereiden Kok Nils Proost

“In plaats van stil te zitten, vatte ik het plan op om iets te doen voor de mensen uit de zorgsector”, vertelt Nils. “Ik heb een schoonzus en een schoonbroer die arts zijn en een schoonzus die spoedverpleegkundige is. Ik kan met mijn eigen ogen zien hoezeer die mensen dezer dagen onder druk staan. Door de impact van het coronavirus zijn hun dagen nog langer en zwaarder dan normaal. Stilaan begint het allemaal serieus door te wegen en dus wil ik de zorgverleners op mijn manier helpen: door hen krachtvoer voor te schotelen.”

Plastic potjes

Concreet gaat Nils in de bres springen voor het medische personeel van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. Vanaf woensdag zal hij er op regelmatige basis warme maaltijden afleveren, iets wat in het ziekenhuis positief werd onthaald. “De dokters en verpleegkundigen verbruiken veel energie en hun reserves moeten worden aangevuld”, gaat Nils verder. “Maar: in het ziekenhuisrestaurant kunnen ze momenteel niet terecht en ik kan me voorstellen dat veel mensen na een dubbele shift niet veel zin meer hebben om thuis te beginnen kokerellen. Om te vermijden dat het ziekenhuispersoneel zich op junkfood stort, wil ik voor hen gezond eten gaan bereiden. In deze spreekwoordelijke oorlog tegen corona moeten we onze soldaten fit zien te houden!”

Nils lanceert via deze weg nog een oproep tot logistieke steun. “Aan ingrediënten geraak ik sowieso. Enkele van mijn vaste leveranciers lieten al weten dat ze hun duit in het zakje willen doen. Anderzijds ben ik dringend op zoek naar verpakkingsmateriaal voor de maaltijden. Wat ik nodig heb, zijn ongebruikte, afwasbare, microgolfovenbestendige plastic potjes, zowel van één liter als een halve liter”, besluit Nils. Wie de man kan helpen, mag een mail sturen naar info@petitcuistot.be